Какие преображения произойдут с Samsung Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4

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Новое поколение складных смартфонов продолжит эволюционировать, но минорно

Несколько лет назад Samsung стала родоначальником такой ниши как складные смартфоны. Казалось бы, такие аппараты должны были совершить фурор и стать переломными для развития рынка мобильных устройств. Но, нет. Первые складные смартфоны действительно обратили на себя внимание и породили бурю хайпа, но только по части дороговизны и ненадежности.

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Samsung это не смутило и она продолжила создавать складные устройства, возродив такой позабытый формат как «раскладушка», но с гибким дисплеем. Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 принесли немало изменений по сравнению с предшественниками. В случае с Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4 серьезные преображения продолжатся? Инсайдеры предлагают нам умерить ожидания, революция отменяется.

По слухам, подэкранных камер в Galaxy Z Fold 4 теперь будут две, где одна из них появится под поверхностью внешнего дисплея. Естественно, заявляют, что сама технология станет совершеннее и более зрелой. Обещают переработать и основную камеру, но умеренно, чтобы она не «залезла» на территорию настоящих камерофонов. Galaxy Z Fold 4 предложит защиту от пыли и влаги, а емкость аккумулятора составит 4400 мАч.

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Подэкранную камеру может получить и Galaxy Z Flip 4. На данный момент компания имеет несколько прототипов: с традиционной врезанной в дисплей фронталкой и подэкранной. Переработают в сторону улучшения шарнир, улучшат защиту от пыли и влаги, а также оставят прежней емкость аккумуляторной батареи.

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Источник: phonearena