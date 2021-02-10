Samsung Galaxy Z Flip 5 – один из лучших современных смартфонов по версии журнала Time и вот почему…

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Инновации у вас в кармане в компактном размере

Samsung Galaxy Z Flip 5 только что получил место в списке лучших изобретений 2023 года по версии журнала Time. Последний сложный смартфон компании, получивший это признание, также знаменует собой третий год подряд, когда модель Galaxy попадает в этот список.

Galaxy Flip 5 от южнокорейского технологического гиганта был отмечен журналом Time и получил комплимент за инновационную функцию Flex Window. Для тех, кто не знает, эта функция позволяет пользователям читать уведомления и проверять электронную почту без открытия приложения. Журнал объяснил место в престижном списке "затягивающим" дизайном смартфона. Samsung Galaxy Z Flip 5 имеет раскладной дизайн раскладушки, позволяющий использовать функцию Flex Window. Это позволяет легко проверять электронную почту, "не зацикливаясь на приложениях".

Окно Flex Window обеспечивает быстрый доступ к важной информации, например, управление музыкой, данные о погоде и многое другое. С помощью FlexCam вы можете даже делать снимки без помощи рук, а также поддерживать Samsung Wallet. Из этой функции также доступны быстрые настройки, история вызовов и полная QWERTY-клавиатура для ответов.

Журнал высоко оценил стремление Samsung устанавливать отраслевые стандарты и предлагать пользователям инновационные способы взаимодействия со своими смартфонами. Galaxy Z Flip 5 получил высокую оценку не только за эту функцию, его также отметили универсальностью в компактном форм-факторе. В целом это позволило владельцам Galaxy Z Flip 5 наслаждаться новым уровнем пользовательского опыта и самовыражения. Недавно компания анонсировала этот смартфон в четырех новых цветовых вариантах.

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Источник: time