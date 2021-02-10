Предстоящая серия Samsung Galaxy S24 может получить спутниковую связь – руководитель отдела мобильного опыта Samsung ТМ Ро

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Ждать ли чудо?

Еще в феврале руководитель отдела мобильного опыта Samsung ТМ Ро объяснил, почему в смартфонах серии Galaxy S23 не появилась функция, похожая на функцию экстренного вызова службы спасения через спутник в iPhone, которая только что была представлена в серии iPhone 14. Эта функция позволяет пользователю iPhone 14 или iPhone 15 вызвать экстренные службы, если серьезный инцидент произошел в местности, где нет сотовой связи.

Ро сказал, что эта функция слишком ограничена, но быстро добавил: "Когда будет подходящее время, инфраструктура и технологии готовы, тогда конечно для Samsung Galaxy, для нашего мобильного подразделения, мы также будем активно рассматривать возможность внедрения этой функции". Что ж, похоже, что настало время, и технология готова для спутниковой связи, которая будет предложена в будущей серии Galaxy S24.

Джон Йонг-Ин Пак, глава бизнес-подразделения Samsung Electronics SLSI, заявил, что смартфоны Samsung 2024 будут иметь возможность спутниковой связи, но конкретных моделей упомянуто не было.

Джон Йонг-Ин Пак работает в подразделении SLSI Сэмми, которое занимается полупроводниками. Как следствие, он должен знать, будет ли Samsung использовать платформу Snapdragon Satellite от Qualcomm, представленную в начале этого года для реализации функции экстренной спутниковой связи для серии Galaxy S24. Но что произойдет, если в Galaxy S24 и Galaxy S24+ будет использоваться чип Exynos 2400? Пока неизвестно. Будет ли внедрена такая технология – покажет время, но надеемся на лучшее.

В прошлом году компания Huawei опередила Apple на один день, представив первый смартфон со спутниковой связью в линейке Mate 50. Серия Mate 60 в этом году, как сообщается, позволяет пользователю совершать спутниковые звонки - то, что мы, возможно, увидим на обычных телефонах в ближайшие год-два.

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Источник: phonearena