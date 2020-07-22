Samsung Galaxy M31s будет долгожителем с быстрой зарядкой

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Когда Samsung разрабатывала Galaxy M31, то стояла задача предложить смартфон с большим дисплеем, сносной производительностью, емким аккумулятором и кучей камер. Этому же «рецепту» компания следует и при конструировании Galaxy M31s.

Характеристики

Информация об этой модели была найдена в базе данных консоли Google Play. Сообщается, что аппарат построен на базе фирменного чипа Exynos 9611, обладает 6 Гб оперативной памяти и 64 Гб постоянной, а руководит его работой операционная система Android 10. Указано также, что смартфон получит дисплей разрешением FullHD+, а сама матрица выполнена по технологии Super AMOLED.

Фишкой и преимуществом Samsung Galaxy M31s станет аккумуляторная батарея емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой 25-ваттной зарядки. Обещают и многомодульную основную камеру, где в качестве главного будет выступать сенсор на 64-мегапикселя. Судя по изображению, это будет типичный мобильник в исполнении Samsung с круглым отверстием под селфи-модуль по центру верхней части экрана.

Анонс и цена

Известно, что Samsung Galaxy M31s будет представлен в Индии 30 июля и эта страна станет первой, где его можно будет приобрести. Предполагается, что ценник на него может составить $270.

Источник: gizmochina