Samsung Galaxy M33 5G по части производительности будет на уровне Galaxy A53 5G

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Оба смартфона получат новый чип Exynos 1200

Линейка Galaxy M была создана для противостояния китайским производителям, предлагая интересное соотношение цена/качество. Поэтому не удивительно, что бюджетным устройствам компании начали доставаться емкие аккумуляторы, ведь китайцы давно стали охотно «сыпать» миллиамперами в смартфонах. Приличная батарейка достанется и Galaxy M33 5G.

Обещан источник питания емкостью 6000 мАч против 5000 мАч у предшественника. А еще информация о смартфоне была найдена в базе данных бенчмарка Geekbench 5, что позволило узнать и о других характеристиках Galaxy M33 5G. Указано, что смартфон базируется на чипе s5e8825, коммерческое название которого будет Exynos 1200. Такую же платформу предрекают Galaxy A53 5G, который также может получить еще одну версию с однокристальной платформой от Qualcomm.

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Синтетический тест также указывает на присутствие 6 Гб оперативной памяти и операционной системы Android 12, поверх которой установят фирменную оболочку One UI. По итогам одноядерного теста Galaxy M33 5G смог набрать 726 баллов, а по результатам многоядерного — 1830.

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Источник: nashvillechatterclass