Samsung Galaxy S23 Ultra пойдет на рекорд по мегапикселям

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Компания приберегает 200 Мп датчик до следующего поколения уберфлагмана

Гонка мегапикселей — это про Samsung. Именно эта компания стоит в авангарде тех, кто начал выпускать датчики изображения с высоким разрешением и именно она имеет в своем портфолио сенсор на 200 Мп. Известно, что к датчику с рекордным разрешением присматриваются Xiaomi и Vivo, которые хотят установить его в устройствах среднего уровня.

А что же Samsung? Этот сенсор точно не предложат в Samsung Galaxy S22 Ultra. В новом флагмане решили выжать максимум потенциала из 108 Мп сенсора. А вот в 2023 году Galaxy S23 Ultra вполне может получить 200 Мп датчик ISOCELL HP1. Камера флагмана позволит снимать видео в формате 4К и 8К с широким углом обзора. Этому предсказанию вполне можно доверять, ведь сделал его известный сетевой информатор Ice Universe, который уже не раз был точен в своих прогнозах.

Напомним, что ISOCELL HP1 был представлен в сентябре и он стал первым в мире датчиком для мобильных камер, предлагающий разрешение в 200 Мп. Размер каждого пикселя составляет 0,64 мкм и в обычном режиме выходят снимки разрешением 50 Мп.

Здесь реализовали биннинг пикселей, когда 16 соседних пикселей объединяются в один большой размером 2,56 мкм и это позволяет получать качественные фоточки разрешением 12,5 Мп в условиях плохого внешнего освещения. ISOCELL HP1 способен писать видео в формате 8К со скоростью 30 кадров в секунду и 4К — 120 кадров в секунду.

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Источник: sammobile