Samsung готова потеснить Sony на важном для нее рынке

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Производители смартфонов все охотнее покупают датчики изображения Samsung

Похоже, что Samsung решила положить конец доминированию Sony на рынке датчиков изображения для смартфонов. Из отчета аналитиков следует, что производители мобильных устройств все активнее размещают заказы на покупку сенсоров у южнокорейского гиганта, тогда как популярность модулей Sony постепенно снижается.

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Эксперты пришли к выводу, что по итогам прошлого года доля Samsung в сегменте датчиков изображения составила 29%. Sony же контролировала 46% доли рынка и замкнула тройку лидеров OmniVision с долей 10%.

Несмотря на то, что японская компания продолжает занимать лидирующую позицию, ее доля начинает сокращаться. Годом ранее, каждый второй проданный датчик на рынке был производства Sony, и доля Samsung составляла 20%. Предполагается, что каким-то образом Samsung все же удалось убедить производителей в предпочтительности своей продукции. Против Sony сыграло и падение Huawei, которая ранее активно закупалась у «японцев» датчиками изображения.

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Среди последних интересных разработок южнокорейского гиганта — ISOCELL GN2 разрешением 50 Мп с технологией автоматической фазовой фокусировки Dual Pixel Pro. В планах компании выпускать датчики с высоким разрешением и по слухам, в этом году мы можем увидеть модуль на 200 Мп.

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Источник: sammobile