Samsung Galaxy M52: во сколько оценили смартфон в Европе

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На европейском рынке за Galaxy M52 будут просить $450

Анонс Samsung Galaxy M52 не за горами. Дата выхода новинки еще не объявлена, но нет сомнений, что презентуют смартфон уже скоро. В пользу этого говорят участившиеся слухи о нем, а также на днях на просторах Amazon была создана страничка с новинкой. Еще одно доказательство в пользу скорого релиза — появление Galaxy M52 на просторах польского интернет-магазина.

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То, что смартфон засветился у одного из европейских ритейлеров ценно еще тем, что подтвердились его характеристики и стал известен прайс. Продавец просит за Galaxy M52 сумму 1749 злотых или $450. Во столько оценили смартфон, обладающий Infinity-O AMOLED-дисплеем диагональю 6,7 дюйма и разрешением 2400х1080 точек с частотой обновления 120 Гц, чипом Snapdragon 778G, 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной памяти с возможностью ее расширения при помощи карт microSD до 1 ТБ.

Samsung Galaxy M52 обладает селфи-камерой на 32-мегапикселя со светосилой f/2.2 и системой из трех датчиков на тыльной стороне 64 Мп (f/1.8) + 12 Мп (сверхширик, f/2.2) + 5 Мп (макросенсор, f/2.4). Прочие характеристики смартфона включают в себя 4G LTE, NFC, Wi-Fi, Bluetooth, порт USB Type-C и аккумулятор емкостью 5000 мАч.

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Источник: gadgets