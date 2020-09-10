Время работы Samsung Galaxy Note 20 и сравнение с Samsung Galaxy Note 10. Тест автономности
Кто дольше продержится Samsung Galaxy Note 20 или Galaxy Note 10
Каждый август фанаты Samsung ждут революцию, которую произведет компания на рынке смартфонов, представив что-то высокотехнологичное и прорывное в линейке Note. Не спорим, что в плане функциональности Galaxy Note 20 эволюционировал, но компания не выложилась на полную и не предложила чего-то невиданного ранее. Подтянули ли автономность? Хватит ли батарейки емкостью 4300 мАч, чтобы оказаться в авангарде пелетона флагманов?
По времени автономной работы подтвердились опасения, что для смартфона с дисплеем с повышенной частотой обновления и прожорливым чипом, батареи емкостью 4300 мАч будет маловато. Но компанию уже стоит похвалить за то, что она понимала, что начинка будет «сжирать» заряд на ура, поэтому и емкость аккумулятора по сравнению с предшественником увеличили не слабо.
При активном использовании Galaxy Note 20 не держит батарею с утра до ночи. Почти гарантировано к вечеру или даже днем (смотря как будете нагружать мобильник), придется отправляться на поиски розетки или устраивать «дозаправку» посредством внешнего аккумулятора. В нашем стандартном тесте на автономность флагман продержался почти 8 часов.
Если сталкивать лбом новинку с Galaxy Note 10, то она живет дольше, работает немного быстрее и фотографирует немного лучше. Прогресс в плане автономности есть, он выигрывает у предшественника с перевесом. Но конечное время работы во многом зависит от ваших сценариев, то как вы настроили аппарат и как гоняете его. Тут максимальный простор. Почти. Все же процессор и 120-герцовый дисплей не позволят добиться впечатляющих результатов.
Хотите больше знать о расстановке сил по части автономности? Добро пожаловать в наш рейтинг автономности.
|
Смартфон
|
Samsung Galaxy Note 20
|
Samsung Galaxy Note 10
|
Емкость аккумулятора
|
4 300 мАч
|
3 500 мАч
|
Этапы теста
|
|
|
Фронтальная камера (30 мин)
|
90%
|
88%
|
Antutu & 3DMark
|
82%
|
80%
|
PUBG (1 час)
|
69%
|
64%
|
Основная камера (30 мин)
|
57%
|
51%
|
Просмотр YouTube (1 час)
|
50%
|
43%
|
Диктофон (15 мин)
|
48%
|
40%
|
Фильм оффлайн (1 час)
|
43%
|
35%
|
WOT Blitz
|
до 0%
|
до 0%
|
Общее время работы:
|
7 часов и 49 минут
|
6 часов и 17 минут
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