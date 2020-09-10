Время работы Samsung Galaxy Note 20 и сравнение с Samsung Galaxy Note 10. Тест автономности

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Кто дольше продержится Samsung Galaxy Note 20 или Galaxy Note 10

Каждый август фанаты Samsung ждут революцию, которую произведет компания на рынке смартфонов, представив что-то высокотехнологичное и прорывное в линейке Note. Не спорим, что в плане функциональности Galaxy Note 20 эволюционировал, но компания не выложилась на полную и не предложила чего-то невиданного ранее. Подтянули ли автономность? Хватит ли батарейки емкостью 4300 мАч, чтобы оказаться в авангарде пелетона флагманов?

По времени автономной работы подтвердились опасения, что для смартфона с дисплеем с повышенной частотой обновления и прожорливым чипом, батареи емкостью 4300 мАч будет маловато. Но компанию уже стоит похвалить за то, что она понимала, что начинка будет «сжирать» заряд на ура, поэтому и емкость аккумулятора по сравнению с предшественником увеличили не слабо.

При активном использовании Galaxy Note 20 не держит батарею с утра до ночи. Почти гарантировано к вечеру или даже днем (смотря как будете нагружать мобильник), придется отправляться на поиски розетки или устраивать «дозаправку» посредством внешнего аккумулятора. В нашем стандартном тесте на автономность флагман продержался почти 8 часов.

Если сталкивать лбом новинку с Galaxy Note 10, то она живет дольше, работает немного быстрее и фотографирует немного лучше. Прогресс в плане автономности есть, он выигрывает у предшественника с перевесом. Но конечное время работы во многом зависит от ваших сценариев, то как вы настроили аппарат и как гоняете его. Тут максимальный простор. Почти. Все же процессор и 120-герцовый дисплей не позволят добиться впечатляющих результатов.

Хотите больше знать о расстановке сил по части автономности? Добро пожаловать в наш рейтинг автономности.

Смартфон Samsung Galaxy Note 20 Samsung Galaxy Note 10 Емкость аккумулятора 4 300 мАч 3 500 мАч Этапы теста Фронтальная камера (30 мин) 90% 88% Antutu & 3DMark 82% 80% PUBG (1 час) 69% 64% Основная камера (30 мин) 57% 51% Просмотр YouTube (1 час) 50% 43% Диктофон (15 мин) 48% 40% Фильм оффлайн (1 час) 43% 35% WOT Blitz до 0% до 0% Общее время работы: 7 часов и 49 минут 6 часов и 17 минут

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