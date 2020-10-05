Samsung Galaxy Note 21 — расчет окончен
Samsung готова отправить знаменитую линейку Galaxy Note на покой
После десяти лет производства знаменитых фаблетов Galaxy Note со стилусом Samsung может потерять веру в перспективность таких устройств. Компания готова отказаться делать ставку на эту линейку топовых решений, поэтому Galaxy Note 21 может стать последним фаблетом компании в этой легендарной серии.
Читать также: Samsung поделился официальными рендерами нового Galaxy A42 5G
Со ссылкой на осведомленные источники об этом сообщило издание The Korea Herald. По данным источника, компания всерьез намерена отправить на покой флагманскую линейку Note, но при этом она все еще верит в стилус. Поэтому поддержку электронного пера планируют предложить во флагманах серии Galaxy S21. Ожидается, что эта линейка будет включать в себя три модели, где помимо базовой и Plus-версии также предложат вариант Ultra. И именно последний из дебютантов будет точно укомплектован стилусом и сделано это будет для повышения внимания к S-серии.
Напомним, что по слухам Samsung намерена изменить стратегию построения модельного ряда. Так, роль премиальных устройств теперь будет отведена для складных аппаратов серии Z, которым и будут доставаться новации. Линейка Galaxy S станет на ступеньку ниже. Кроме того, в модельном ряду компании уже в этом году появится серия Galaxy F, которая будет позиционироваться как доступные камерофоны. Презентация первенца Galaxy F41 запланирована на 8 октября.
Читать также: Анонс Samsung Galaxy A3 Core: нищенский уровень по железу
Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.
Источник: gizmochina
Комментарии