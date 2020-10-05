Samsung Galaxy Note 21 — расчет окончен

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Samsung готова отправить знаменитую линейку Galaxy Note на покой

После десяти лет производства знаменитых фаблетов Galaxy Note со стилусом Samsung может потерять веру в перспективность таких устройств. Компания готова отказаться делать ставку на эту линейку топовых решений, поэтому Galaxy Note 21 может стать последним фаблетом компании в этой легендарной серии.

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Со ссылкой на осведомленные источники об этом сообщило издание The Korea Herald. По данным источника, компания всерьез намерена отправить на покой флагманскую линейку Note, но при этом она все еще верит в стилус. Поэтому поддержку электронного пера планируют предложить во флагманах серии Galaxy S21. Ожидается, что эта линейка будет включать в себя три модели, где помимо базовой и Plus-версии также предложат вариант Ultra. И именно последний из дебютантов будет точно укомплектован стилусом и сделано это будет для повышения внимания к S-серии.

Напомним, что по слухам Samsung намерена изменить стратегию построения модельного ряда. Так, роль премиальных устройств теперь будет отведена для складных аппаратов серии Z, которым и будут доставаться новации. Линейка Galaxy S станет на ступеньку ниже. Кроме того, в модельном ряду компании уже в этом году появится серия Galaxy F, которая будет позиционироваться как доступные камерофоны. Презентация первенца Galaxy F41 запланирована на 8 октября.

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Источник: gizmochina