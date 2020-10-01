Анонс Samsung Galaxy A3 Core: нищенский уровень по железу

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Представлен простой Samsung Galaxy A3 Core с Android Go

Состоялась премьера Samsung Galaxy A3 Core, и он демонстрирует желание компании быть представленной во всех ценовых категориях. Правда, с присущим Samsung подходом начальные аппараты А-серии получают характеристики по остаточному принципу. Они всегда разительно и не в лучшую сторону отличаются от более старших моделей, а потребитель получает далеко не максимум за свои деньги.

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Samsung Galaxy A3 Core стоит всего $85 и не сложно догадаться, что такой низкий прайс не сулит ничего хорошего в плане характеристик. Пользователю предлагают мобильник, выполненный в «дизайне из прошлого», где нет места тонким рамкам по периметру дисплея и благородным материалам корпуса. Получаем толстые отступы на торцах и засилье пластика.

Здесь предложили дисплей диагональю 5,3 дюйма разрешением 1480х720 точек, неизвестной модели 4-ядерный чипсет с тактовой частотой 1,5 ГГц, 1 Гб оперативной памяти и 16 Гб постоянной с возможностью ее расширения при помощи карт microSD до 512 Гб. Обладает Samsung Galaxy A3 Core основной 8 Мп камерой со светосилой f/2.2, селфи-модулем на 5 Мп и аккумуляторной батареей емкостью 3000 мАч. Работает новинка под управлением операционной системы Android Go.

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Источник: gadgets