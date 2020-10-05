Samsung поделился официальными рендерами нового Galaxy A42 5G

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Новый Samsung Galaxy A42 5G станет самым дешевым 5G-смартфоном компании.

По слухам, смартфон Samsung серии Galaxy A совсем скоро начнет отправляться в розничные сети Германии. Samsung Galaxy A42 5G был анонсирован ранее в прошлом месяце в качестве самого дешевого смартфона компании с поддержкой сетей пятого поколения.

Ранее смартфон был замечен в единственном черном цветовом варианте. Теперь компания представила официальные рендеры и других расцветок.

По официальной информации Samsung Galaxy A42 5G будет продаваться в следующих расцветках: черный, белый и серый. Кроме того, можно заметить уникальный дизайн задника на всех устройствах – каждая расцветка разделяется на 4 тона.

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На рендере также заметен блок основной камеры на четыре объектива, которые производитель разместил в квадратном модуле. Главным сенсором здесь выступает датчик на 48 Мегапикселей, ультраширик на 8 Мп и два датчика по 5 Мп для макросъемки и съемки портретов. На фронтальной панели мы можем увидеть привычный вырез в виде капли для селфи-камеры на 20 Мп.

Напомним, что в Samsung Galaxy A42 установлен большой 6,6-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением FHD+ и встроенным в него сканером отпечатков пальцев. Сердцем устройства будет выступать Snapdragon 750G, которому будут помогать 6 ГБ оперативной памяти. Производитель также позаботился об установке емкого аккумулятора на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Как и все свежие устройства бренда, смартфон работает под управлением One UI на базе Android 10.

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Источник: Gizmochina



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