Samsung Galaxy S10 спас жизнь двух людей

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На днях по новостным лентам разлетелось сообщение, что смартфон спас жизнь австралийской паре Джессики и Линдсей. Нет, врача он не заменил, но помог позвать на помощь. А в роли спасителя выступит Samsung Galaxy S10.

История спасения

Сама история произошла еще в июне, когда пара австралийцев решила устроить себе путешествие на моторной лодке, а также поохотиться на акул. Находясь ночью в 38 км от побережья Кернса, мотор лодки запутался в якорной веревке, и лодка перевернулась. Сам район известен рифами и ситуацию осложнял тот факт, что перед опрокидыванием паре удалось поймать в сети шестифутовую акулу, освободись они из западни — неизвестно, как бы она повела себя по отношению к своим обидчикам.

После опрокидывания лодки, пара оказалась в воде и ухватившись за якорный поплавок им удалось остаться на плаву. К счастью, у Джессики оказался Samsung Galaxy S10, который не пострадал в результате инцидента. При помощи смартфона ей удалось связаться со службой экстренной помощи и отправить координаты своего месторасположения, используя функции Galaxy S10 GPS и Google Maps.

Кроме того, для того чтобы привлечь внимание спасателей, на смартфоне был включен фонарик, который также помог установить точное месторасположение австралийской пары. После нескольких часов пребывания в воде, Джессика и Линдси были спасены, они живы и здоровы. Во время спасательной операции Samsung Galaxy S10 не пострадал. Такой вот хэппиэнд.

Источник: samsung

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