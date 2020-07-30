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Дебют Samsung Galaxy M31s: выносливый кандидат для народа

30.07.2020 813 3

Сегодня был представлен Samsung Galaxy M31s. К числу его преимуществ отнесем сбалансированность. Большой экран, дизайн с соблюдением трендов нынешнего сезона, много памяти, не ущербные камеры и емкий аккумулятор. Отдельно радует поддержка быстрой зарядки мощностью 25 Вт и реверсивной зарядки. И за все это компания просит от $260.

 

Дебют Samsung Galaxy M31s: выносливый кандидат для народа – фото 1

 

Характеристики

 

Итак, с Samsung Galaxy M31s пользователь получает в пользование мобильник с Super AMOLED-дисплеем диагональю 6,5 дюйма разрешением FullHD+. Тип матрицы Infinity-O и прикрывает ее закаленное стекло Gorilla Glass 3. Базируется новинка на фирменной платформе Exynos 9611 в связке с 6/8 Гб оперативной памяти, а постоянной дали 128 Гб.

 

Дебют Samsung Galaxy M31s: выносливый кандидат для народа – фото 2

 

Для селфи предложили датчик на 32-мегапикселя и на тыльной стороне выстроились четыре сенсора, где главный на 64 Мп. В помощь ему дан широкоугольный объектив на 12 Мп и парочка модулей по 5 Мп (датчик глубины и макрообъектив). Заявлена поддержка режимов Hyperlapse, slow-Mo и Super-Sta, а также возможность создавать видео в формате 4К.

 

Дебют Samsung Galaxy M31s: выносливый кандидат для народа – фото 3

 

Поставляется Samsung Galaxy M31s с боковым сканером отпечатков пальцев, операционной системой Android 10 с фирменной оболочкой One UI и емким аккумулятором на 6000 мАч. Впервые смартфон из серии Galaxy M предложил поддержку обратной зарядки. 

 

В продажу Galaxy M31s поступит в Индии 6 августа. Базовая версия с 6/128 Гб оценена в $260, а вариант с 8/128 Гб — $287.

 

Источник: samsung

Samsung Galaxy M31s Samsung
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 30.07.2020

Комментарии

Всего комментариев: 3
 
Денис 0
Если бы процессор поставили чуть получше, а не днищенский Эксинос 9611 и ценник на версию 6-128 сделали хотя бы 210 долларов - это был бы хит продаж однозначно. А так, просто обычный смартфон бюджетный. Есть и лучше варианты. Реалми х50 за 225 долларов со снепом 765G просто вне конкуренции среди смартфонов ценой до 250 долларов.
30.07.2020 17:21
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Yura Solt -1
И чего он может, понял что проёбывает рынок в бюджетном классе и пошёл строчить тоже чего и так на рынке уже завались.
30.07.2020 16:42
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Артур -1
Нічого собі. Оце Самсунг може. Однозначно хіт продажів
30.07.2020 15:50
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Дебют Samsung Galaxy M31s: выносливый кандидат для народа