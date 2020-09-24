Samsung Galaxy S20 FE: 3 года обновлений, пластик рулит и продолжение будет

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Samsung считает пластиковую тыльную крышку Galaxy S20 FE благом и обещает 3 года обновлений Android

Вчера Samsung выкатила Galaxy S20 Fan Edition, который по многим характеристикам близок Galaxy Note 20. Выходом этой модели компания хотела предложить пользователям оптимальный баланс между ценой и характеристиками, а также стремилась удовлетворить потребности тех, кто не готов отдавать более $1000 за смартфон.

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Среди сходных черт Galaxy Note 20 и лайт-версии для фанатов стоит отметить тыльную крышку, изготовленную из пластика. Такое решение можно списать только на желание компании сэкономить и удешевить стоимость смартфона. А чтобы пользователи могли оценить существующие преимущества наличия пластика, компания выпустила специальный ролик, который вы можете посмотреть по этой ссылке.

Так, в числе достоинств задней панели из поликарбоната производитель называет прочность и поддержку беспроводной зарядки. Достаточно комичным можно считать заявление компании о том, что пластик не так охотно «впитывает» отпечатки пальцев. Все дело в том, что производители уже научились делать матовое стекло, которое не заляпывается обильно отпечатками пальцев. А вот о том, что пластик легко царапается и смотрится дешево, Samsung умолчала.

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Также стало известно, что Samsung Galaxy S20 FE примкнет к тем смартфонам, которые получили расширенную 3-х летнюю поддержку. Кроме того, компания не намерена ограничиваться выходом только одной модели для фанатов компании. Выход такой лайт-версии флагмана станет традицией. и она будет обновляться ежегодно. А это означает, что в следующем году выйдет Galaxy S21 FE.

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Источники: sammobile, sammobile, twitter