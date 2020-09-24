Samsung Galaxy F41 начнет продаваться 8 октября

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Новую линейку смартфонов Galaxy Samsung покажут в начале следующего месяца.

Запуск продаж Samsung Galaxy F41 в Индии запланирован на 8 октября. Это подтвердила специальная страница нового устройства в магазине Flipkart, о которой мы писали не так давно. Страница также была обновлена, и теперь мы знаем некоторые технические характеристики устройства.

Например, мы точно знаем, что устройство будет установлен аккумулятор емкостью 6000 мАч. Кроме того, устройство оснастят 6,2-дюймовой Super AMOLED-панелью с разрешением FullHD+ и вырезом в виде капли под фронтальную камеру. На задней панели находятся основная тройная камера и физический сканер отпечатков пальцев.

Также мы точно знаем, что сердцем Samsung Galaxy F41 будет выступать «старичок» Exynos 9611. О графике позаботится видео-ускоритель Mali-G72.

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В соответствии со страницей устройства, в смартфон будет установлено 6 Гб оперативной памяти, но, скорее всего, будут и другие варианты. Кстати, также Samsung установил порт USB Type-C для зарядки и 3.5 мм мини-джек.Устройство будет работать на новой версии OneUI на базе Android 10.

Даже при беглом знакомстве с внешностью устройства на странице Flipkart, несложно отметить, как сильно Galaxy F41 похож на любое другое устройство серии Galaxy M от Samsung. Посмотрим, как этот факт воспримут фанаты бренда.

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Источник: Fone Arena



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