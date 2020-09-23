Анонс Samsung Galaxy S20 FE: яркая лайт-версия флагмана для фанатов

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Состоялся дебют «бюджетного» Samsung Galaxy S20 FE по цене от $699

До недавнего времени Samsung избегала выпускать упрощенные версии своих флагманов, но в 2019 году все изменилось. Так, в стройном ряду топовых устройств появился «бюджетный» Galaxy S10e, а в январе нынешнего года к нему присоединились Galaxy S10 Lite и Galaxy Note 10 Lite. Похоже, что выпуск лайт-версии флагмана уже становится для компании традицией, но вот с неймингом она продолжает эксперименты.

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Сегодня наконец-то был представлен Galaxy S20 FE (Fan Edition), который позиционируется как молодежный вариант Galaxy S20 с «любовью к фанатам» и вся его «прелесть» заключается в меньшем ценнике. А еще новинка отлично подойдет тем, кто не любит изогнутые экраны и не прочь получить аппарат Samsung в более пестрой «обертке».

Samsung Galaxy S20 FE оснастили Super AMOLED Infinity-O матрицей диагональю 6,5 дюйма разрешением 2400х1080 точек. От флагманов — частота обновления в 120 Гц. Внутри корпуса с защитой IP68 и толщиной 8,4 мм скрывается аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой 25 Вт зарядки. Но в комплекте с устройством пользователи найдут зарядку на 15 Вт. Не забыли предложить беспроводную и реверсивную зарядки.

Базируется смартфон на Snapdragon 865 или Exynos 990, обладает 6/8 Гб оперативной памяти LPDDR5 и 128/256 Гб постоянной UFS 3.1. Имеется селфи-камера на 32 Мп и трехкомпонентная тыльная 12 Мп (ОIS, PDAF, f/1.8) + 8 Мп (телеобъектив, оптический зум 3х, f/2.4) + 12 Мп (широкоугольный датчик, f/2.2).

Оснастили новинку дисплейным сканером отпечатков пальцев, 32-битным ЦАП, портом USB Type-C, модулем NFC, есть поддержка Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 6. Разъема для наушников смартфон не удостоился. Работает новинка под управлением Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.5.

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В продажу Samsung Galaxy S20 FE поступит 2 октября (в России с 9 октября, 49990руб.) по цене $699 за версию с 6/128 Гб памяти. Ценники на модификации 8/128 Гб и 8/256 Гб не объявлены.

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Источник: phonearena