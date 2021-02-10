Samsung Galaxy S20 FE – легендарный младший флагман отдают всего за 6 334 – топ по цене бюджетника!

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Проверен временем

Samsung Galaxy S20FE – уже проверенный временем смартфон, что до сих пор остается актуальной моделью. Яркий AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц, мощный процессор, приемлемая камера - Galaxy S20FE до сих пор способен удовлетворить потребности 99% пользователей.

О производительности беспокоится мощный процессор Snapdragon 865 с поддержкой 5G. Он быстро справляется с любыми задачами.

Тройной модуль камеры 12+8+12 МП позволяет производить яркие фото и четкие видео. А фронтальная камера на 32 МП гарантирует приличное качество селфи – такой же модуль устанавливают до сих пор в младшие флагманы китайских брендов.

Galaxy S20FE оснащен емким аккумулятором на 4500 мАч с поддержкой быстрой 25-ваттной зарядки. Также есть возможность беспроводной зарядки.

Смартфон поддерживает все, что необходимо для современных гаджетов: Bluetooth 5.0, 5G, NFC. Объем памяти составляет 128 ГБ – однако, если считаете, что такого объема вам будет недостаточно – можно выбрать на 256 Гб.

Итак, Samsung Galaxy S20FE – мощный и все еще актуальный смартфон с приличным экраном и камерой. По текущей скидке $13 его цена составляет $169,37 – очень привлекательное предложение.﻿

Galaxy S20 FE - от 6 334 грн﻿

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