Samsung Galaxy S21 Fan Edition станет героем летнего ивента Unpacked

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Вместо временно выбывших флагманов серии Galaxy Note компания покажет в августе Samsung Galaxy S21 Fan Edition

После того, как в четвертом квартале прошлого года Samsung уступила Apple первое место в табеле рангов крупнейших смартфоностроителей, она всерьез взялась за обновление собственного модельного ряда. Буквально вчера состоялась премьера Galaxy A52 и Galaxy A72, которые по задумке Samsung, должны делать главные продажи в А-серии.

Никто не сомневается, что компания и дальше будет выводить на рынок свои новинки, но вот когда это произойдет? Известный и авторитетный сетевой информатор Эван Бласс готов рассказать об этом. Он опубликовал дорожную карту будущих премьер. Так, он обещает, что в следующем месяце Samsung проведет мероприятие, посвященное ПК. Предполагается, что это может быть премьера ноутбуков Chromebook Galaxy или Galaxy Book на базе Windows.

В июне компания должна показать планшет Galaxy Tab S7 Lite, а в июле выйдет Galaxy A22 и это будет смартфон с поддержкой сетей пятого поколения. Но самое интересное то, что в августе состоится премьера Galaxy S21 Fan Edition. Уже и точная дата ивента известна — 19 августа. И, похоже, что это будет главный продукт Samsung второй половины нынешнего года.

Смартфон «по заявкам фанатов» теперь выйдет на первый план в последний месяц лета взамен нового поколения Galaxy Note, которое в этом году не выйдет. Компания пропускает выпуск флагманов из-за нехватки компонентов на рынке и не хочет, чтобы они помешали продажам Galaxy S21 Ultra.

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Источник: phonearena