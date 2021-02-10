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Samsung Galaxy S21 Fan Edition станет героем летнего ивента Unpacked

18.03.2021 776 0

Вместо временно выбывших флагманов серии Galaxy Note компания покажет в августе Samsung Galaxy S21 Fan Edition

После того, как в четвертом квартале прошлого года Samsung уступила Apple первое место в табеле рангов крупнейших смартфоностроителей, она всерьез взялась за обновление собственного модельного ряда. Буквально вчера состоялась премьера Galaxy A52 и Galaxy A72, которые по задумке Samsung, должны делать главные продажи в А-серии.

 

Никто не сомневается, что компания и дальше будет выводить на рынок свои новинки, но вот когда это произойдет? Известный и авторитетный сетевой информатор Эван Бласс готов рассказать об этом. Он опубликовал дорожную карту будущих премьер. Так, он обещает, что в следующем месяце Samsung проведет мероприятие, посвященное ПК. Предполагается, что это может быть премьера ноутбуков Chromebook Galaxy или Galaxy Book на базе Windows.

 

Samsung Galaxy S21 Fan Edition станет героем летнего ивента Unpacked – фото 1

 

В июне компания должна показать планшет Galaxy Tab S7 Lite, а в июле выйдет Galaxy A22 и это будет смартфон с поддержкой сетей пятого поколения. Но самое интересное то, что в августе состоится премьера Galaxy S21 Fan Edition. Уже и точная дата ивента известна — 19 августа. И, похоже, что это будет главный продукт Samsung второй половины нынешнего года.

 

Смартфон «по заявкам фанатов» теперь выйдет на первый план в последний месяц лета взамен нового поколения Galaxy Note, которое в этом году не выйдет. Компания пропускает выпуск флагманов из-за нехватки компонентов на рынке и не хочет, чтобы они помешали продажам Galaxy S21 Ultra.  

 

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Источник: phonearena

Samsung Galaxy S21 Fan Edition
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 18.03.2021

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Samsung Galaxy S21 Fan Edition станет героем летнего ивента Unpacked