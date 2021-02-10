Samsung: не спешите отпевать линейку Galaxy Note

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Смартфоны в рамках серии Galaxy Note будут выходить, но не в этом году

Сетевые информаторы всех мастей пели в один голос, что дни серии Galaxy Note подошли к концу, ее похоронят ведь она никому не нужна. Более того, в сети активно продвигались новости со ссылкой на представителей компании, которые подтверждали уход линейки с рынка. Samsung же снисходительно наблюдала за происходящим и никак не комментировала слухи, словно нагнетая шумиху вокруг семейства Galaxy Note.

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И вот наконец-то прозвучала официальная информация о будущем линейки. Озвучил ее сам генеральный директор Samsung Electronics Донг-Джин Ко на собрании акционеров. Он сообщил, что в этом году семейство Galaxy Note останется без обновления. Но при этом никто не отказывается от этой серии, новинки могут появиться в 2022 году. Когда именно ждать пополнение в рамках серии Galaxy Note, глава компании также не стал уточнять. Он предпочел ограничиться фразой, что «сроки могут отличаться».

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Эксперты говорят о том, что пропуск выхода нового поколения Galaxy Note в этом году продиктован желанием компании не плодить каннибализм внутри собственной линейки и в приоритетах продажи Samsung Galaxy S21 Ultra, который получил поддержку стилуса.

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В ходе своего выступления Донг-Джин Ко подтвердил, что они испытывают дефицит полупроводниковой продукции. По его словам, наблюдается серьезный дисбаланс предложений и спроса комплектующих. Дефицит компонентов также мог стать одной из причин, почему Samsung пропускает выход флагмана Galaxy Note.

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Источник: androidauthority