Анонс Samsung Galaxy A72: чем он лучше Galaxy A52

178

Samsung Galaxy A72 стал прокаченной версией Galaxy A52, где емкость батарейки увеличили до 5000 мАч и в основной камере установили телеобъектив

Сегодня состоялась премьера Samsung Galaxy A72, который позиционируется как продвинутая версия «младшего» Galaxy A52. Визуально новинки не отличить и только чуть большего размера дисплей выдает в одной из них Galaxy A72. Во многом они и схожи внутренне, а главные отличия сконцентрированы в области основной камеры, емкости аккумулятора и в этом случае нет версии с поддержкой 5G.

﻿

Samsung Galaxy A72 оснастили Super AMOLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц, диагональю 6,7 дюйма и разрешением 2400х1080 пикселей. В качестве аппаратной платформы установлен чип Snapdragon 720G в тандеме с 6/8 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб постоянной.

Емкость аккумулятора составила 5000 мАч и предложили технологию быстрой зарядки мощностью 25 Вт. Селфи-камера тут на 32 Мп с апертурой f/2.2 и на тыльной стороне установили четыре датчика 64 Мп (f/1.8, OIS) + 12 Мп (ширик, f/2.2) + 8 Мп (телеобъектив, f/2.4, 3-кратный оптический зум) + 5 Мп (макродатчик, f/2.4).

﻿

Читать также: Samsung: не спешите отпевать линейку Galaxy Note﻿

Обладает Galaxy A72 портом USB Type-C, модулем NFC, адаптерами Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 5, а корпус защищен по классу IP67. В Европе за смартфон просят 450 евро за версию с 6/128 Гб. В России за версию с 6/128 Гб запросили 35 990 рублей, а за модификацию с 8/256 Гб — 39 990 рублей. Можно будет приобрести новинку и в Украине по цене 12 999грн. и 14 999грн. соответственно.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источник: samsung