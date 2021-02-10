Samsung Galaxy S21 FE: нелюбимое дитя в тени гигантов

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В прошлом году Samsung представила Galaxy S20 FE, который стал заявкой на звание народного флагмана и за счет своей стоимости обрел популярность. Поскольку первый опыт оказался успешным, компания выпустила продолжение — Galaxy S21 FE. Давайте разбираться, что предлагает этот смартфон и сможет ли он повторить успех предшественника.

Чего не занимать Galaxy S21 FE, так это силы бренда. Это прослеживается не только в известном логотипе, но и в качестве исполнения аппарата, дизайне, отличном экране и приличных фотовозможностях. Но главная проблема смартфона — нет понимания зачем его выпустили. В целом это неплохой аппарат, но он не вызывает каких-то эмоций и явно выглядит опоздавшим игроком. Он предлагает почти все, что можно получить от Galaxy S21. Не очень понятно, на что рассчитывали маркетологи, выпуская его в начале 2022 года за месяц до анонса серии Galaxy S22.

За те деньги, которые запросили за Galaxy S21 FE, хочется чего-то большего, чем просто облегченный флагман без откровенно слабых мест. Это симпатичный смартфон с мощной платформой, качественным 120-герцовым дисплеем, достойной камерой и отличным звуком. Разочаровывает только троттлинг Snapdragon 888, не самая шустрая зарядка и не выдающаяся автономность.

Но цена и время выхода играют не в пользу Galaxy S21 FE. Если компания пересмотрит ценник на смартфон в сторону снижения, то у него есть шанс найти своего покупателя. Отказавшись от уменьшения цены, она обрекает Galaxy S21 FE на смерть. И очень похоже, что его ждет судьба быть изгнанным с рынка. Это устройство скорее для случайного наблюдателя и того, кто мало разбирается, что происходит на рынке смартфонов, чем для фаната компании.