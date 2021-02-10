Samsung Galaxy S21 FE уже скоро и ключевые характеристики подтверждены

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Samsung Galaxy S21 FE станет «доступным» флагманом с Snapdragon 888

Одна из центральных новостей, которая захватила умы фанатов компании в июне нынешнего года, — отказ от выпуска Samsung Galaxy S21 FE. Тогда источники различных мастей сообщали о том, что дефицит чипов докатился и до Samsung, которой пришлось выбирать между складными устройствами и «фанатским флагманом». Якобы компания вынуждена была отказаться от выпуска обновления в серии Galaxy Note и выхода преемника Galaxy S20 FE.

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Но потом оказалось, что списывать со счетов Galaxy S21 FE инсайдеры явно поторопились. Новинка все же выйдет и, похоже, что до ее дебюта рукой подать. В пользу скорого релиза говорит то, что информация о смартфоне была найдена в базе данных Google Play Console.

Тем не менее, чего-то нового в плане характеристик мы не узнали. Подтвердилось, что Galaxy S21 FE получит чипсет Snapdragon 888 с пиковой частотой 2,84 ГГц, предложит версию с 6 Гб оперативной памяти и руководить работой смартфона станет операционная система Android 11 с фирменной надстройкой One UI. В перечне параметров сказано о том, что разрешение дисплея составит 2009х1080 точек, но с большой долей вероятности, это ошибка и разрешение будет 2400х1080 пикселей.

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Из более ранних слухов мы знаем, что Galaxy S21 FE оснастят AMOLED-дисплеем диагональю 6,4 дюйма с частотой обновления 120 Гц, тройной тыльной камерой, аккумулятором емкостью 4500 мАч и 45-ваттной быстрой зарядкой. О дате анонса смартфона сведений нет.

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Источник: androidauthority