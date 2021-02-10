Samsung Galaxy A21 дал сбой. Удар по репутации и отзыв смартфонов?

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Samsung взялась за расследование инцидента с возгоранием Galaxy A21

Не без участия журналистов и средств массовой информации в свое время был раздут информационный шум вокруг Galaxy Note 7. Были времена, когда о смартфоне упоминали каждый день, публиковали различные страшные истории, рисовали мемы и демотиваторы. Случаи с возгораниями и взрывами фаблета преподносили в трагической тональности.

История имеет свойство повторяться и вот вчера по сети разнеслась информация о том, что пассажиров одного из самолетов вынуждены были срочно эвакуировать сразу после приземления. Причина — возгорание Galaxy A21. Естественно, что Samsung должна была отреагировать и предпринять меры, чтобы остановить волну негативного информационного шума.

Компания опубликовала заявление, в котором заверила всех, что безопасность была, есть и будет оставаться среди ее главных приоритетов. Создана группа, задача которой расследовать инцидент. На основе сделанных выводов, Samsung решит, есть ли смысл отозвать эту модель с рынка.

Как скоро будут готовы результаты расследования, Samsung не озвучила. Делать выводы рано, но случай возгорания Galaxy A21 единичный и, скорее всего, лишь случайность. На данном этапе говорить о массовом браке или системном сбое, оснований нет.

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Источник: mydrivers