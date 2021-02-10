Фото не будет: как убить камеры Samsung Galaxy Fold 3

309

Разблокировка загрузчика отключает камеры Samsung Galaxy Fold 3

Складные смартфоны сейчас занимают особое место в модельном ряду Samsung. Компания активно развивает это направление и считает, что за ним будущее. Она даже потеснила серию Galaxy S на ступеньку ниже, а Galaxy Note и вовсе отправила в отставку (по крайней мере, временно). Естественно, что от самых дорогих устройств компании ждешь премиальных функций и то, что они будут работать без нареканий, о каких бы сценариях использования не шла речь.

Читать также: Уникальный Exynos 2200 громит конкурентов в бенчмарке ﻿

И вот оказалось, что у Galaxy Z Fold 3 есть слабое место и пользователям лучше не испытывать судьбу с разблокировкой загрузчика. И дело даже не в аннулировании гарантии или проблемах с работой платежных систем. Разработчики сделали так, что разблокировка загрузчика выводит из строя важный компонент смартфона.

Энтузиасты XDA Developers, которые любят «покопаться» в устройствах, обнаружили, что при получении root-прав и доступа к загрузчику смартфона, пользователя ждет жесткая расплата — невозможность работать с камерами.

В процессе разблокировки загрузчика на экран Samsung Galaxy Z Fold 3 выводится сообщение, предупреждающее об отключении камер, если пользователь все же решит довести начатое до конца. Если же несмотря на предостережение пользователь все же выполнит процедуру разблокировки загрузчика, стандартное приложение камеры перестает работать, как и прочие функции, заточенные на работу камер (например, разблокировка по лицу).

Читать также: Представлен Samsung Galaxy M32 за высокий прайс﻿

Защита в Galaxy Z Fold 3 носит программный характер и вернуть камеры в строй можно повторной блокировкой загрузчика.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: xda developers