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Samsung Galaxy S22 будет рвать, игровая мощь Poco F3 GT, MIUI 13 для кого и когда

08.05.2021 625 0

На этой неделе не так чтобы было много стоящих инфоповодов, но те, что мы подобрали для новостного выпуска точно стоят того, чтобы их обсудить. Поэтому не будем отвлекаться на долгие вступления и предлагаем познакомится с новостями недели, которые мы отобрали для вас и даже установили свой рейтинг их крутости.

 

Начнем с того, что предупредим геймеров, что ранее 2023 года GTA 6 не выйдет, поэтому запасайтесь терпением. А тем, кто предпочитает проводить время перед сном в руках со смартфоном скажем, что синий цвет никак не помешает им заснуть. Поэтому пользуйтесь спокойно, но выбирайте контент, не вызывающий бурных или негативных эмоций.

 

Новость из разряда спорной — смартфонов с OLED-панелями станет больше. Всему виной дефицит и все возрастающие симпатии пользователей к таким матрицам. Xiaomi уже предупредила, что в этом году флагманов с LCD можно не ждать, выбирайте из того, что есть на рынке.

 

Samsung Galaxy S22 будет рвать, игровая мощь Poco F3 GT, MIUI 13 для кого и когда – фото 1

 

На неделе пришло очередное подтверждение, что Google действительно взяла курс на фирменный чип и в 2021 году представит Pixel с ним на борту. А еще компания продолжает создавать ОС Fuchsia и вот-вот представит наушники Galaxy Buds, дизайн которых нерадивые сотрудники компании сами же досрочно выставили на всеобщее обозрение.

 

Неожиданно прилетели слухи, что Galaxy S22 ждут масштабные изменения. Тут вам и подэкранная фронталка, и продвинутая основная камера с непрерывным зумом. А еще добавьте сюда фирменный чип с графикой AMD и перед вами гроза флагманов. Но как сложится в действительности, узнаем только в следующем году. В этом же году нам должны показать Galaxy Fold 3 с новым слоем для защиты дисплея, по которому и стилусом можно будет «тыкать».

 

Печальная новость для фанатов Huawei — бренд все больше схлопывается и уже даже в китайских магазинах сыскать его модели непросто. Новость поприятнее — анонсы новых продуктов еще будут, и компания готовится устроить парад новинок, среди которых увидим смарт-часы, планшет, беспроводные наушники и ноутбуки. И, конечно же, начнется активное продвижение фирменной операционки HarmonyOS. Первые впечатления о ней уже можно сделать, спасибо тем, кто сливает в сеть ролики и информацию о прошивке.

 

Samsung Galaxy S22 будет рвать, игровая мощь Poco F3 GT, MIUI 13 для кого и когда – фото 2

 

Поговорим о лидерах на рынке смартфонов и назовем имя реального фаворита, а также порадуемся успехам Realme и Oppo, стремительно наращивающих свою долю. И кстати, Oppo еще пойдет во все тяжкие с созданием электрокаров.

 

У нашей любимой компании Xiaomi конвейер работает на износ и скоро нам обещают премьеры Redmi Note 10 Pro 5G, Poco F3 GT и Xiaomi Mi Pad 5, а также предсказывают июньский дебют MIUI 13 и уже список тех, кто ее получит готов.

 

И напоследок расскажем о том, что японцам доступная услуга персонального киберспортивного тренера, а все, кто не прочь набить живот перекусом в виде насекомых, могут не обременять себя их поиском, а купить свежую охлажденку их жуков и букашек. Звучит интригующе? Тогда смотрите ролик и узнавайте больше об этих и других новостях.

 

Samsung Galaxy S22 Poco F3 GT MIUI 13 Apple Redmi Note 10 Pro 5G Xiaomi Mi Pad 5
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 08.05.2021

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