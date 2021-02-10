Samsung Galaxy S22 Ultra на Exynos 2200 прошел испытание бенчмарком: успех или разочарование?

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Спойлер: по мощности Exynos 2200 не крушит конкурентов

Первые слухи о том, что Samsung позвала AMD на помощь в создании достойной графики для мощного мобильного чипа, появились пару лет назад. Многие издания и инсайдеры прогнозировали более ранее появление Exynos 2200, однако по всей видимости у Samsung возникли некоторые трудности с его производством.

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Многие ждут выход этого чипа с большим нетерпением, любопытно узнать сможет ли наконец-то кто-то из лагеря Android поставить на место зарвавшуюся Apple с ее чипами Bionic. И первые слухи говорили о том, что Exynos 2200 «сделает» Snapdragon 8 Gen1 (Snapdragon 898) и ли чуть-чуть не дотянется до Apple A15 Bionic. Также инсайдеры говорили о превосходстве нового чипа над Exynos 2100 в среднем на 32% при пиковых нагрузках.

Но последние результаты забега Samsung Galaxy S22 Ultra в бенчмарке Geekbench способны разочаровать. По итогам одноядерного теста чипсет смог набрать 691 балл, а в многоядерном — 3167 очков. Это мало на фоне Apple A15 Bionic, чей результат в этом же синтетическом тесте составляет 1732 и 4685 очков соответственно. Сетевые источники также говорят о том, что в плане производительности Exynos 2200 проигрывает Snapdragon 8 Gen1 и Dimensity 9000.

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Конечно, это только предварительные результаты и окончательные выводы можно будет сделать только по результатам реальных тестов устройств с Exynos 2200 на борту.

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Источники: mydrivers, mysmartprice