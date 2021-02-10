Samsung Galaxy S22 Ultra: заряженный флагман 2022 года

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До того момента как Samsung объявит линейку флагманов Galaxy S22 остаются считанные часы. О новинках уже известно все: характеристики, дизайн и цены. Нет необходимости гадать над тем, какими будут модели новой серии и что предложат. Уже сейчас мы можем смело обсуждать их и высказывать свое мнение, насколько успешными они могут быть.

В этом ролике пытаемся разобраться, кому и зачем может прийтись ко двору линейка Galaxy S22. Есть ли причины обновляться тем, кто уже обладает Galaxy S21 и собственно поймем, что нового привнесут смартфоны.

Мы обсудим внешний вид новинок, которые выглядят как минимум не хуже, чем предшественники, а по ширине рамок по периметру дисплея вновь увидим небольшой прогресс в сторону их минимизации. Выскажем свои предположения, есть ли у Exynos 2200 шанс нас удивить и действительно ли компания совместно с AMD создали монстра в плане графики.

Самое интересное, которое остается за скобками — как снимают модели серии Galaxy S22. Будет интересно узнать, как компания подтянет камеры в плане софта и ожидает ли нас приступ восторга от фотовозможностей Galaxy S22 Ultra. А еще мы запустим розыгрыш, по результатам которого победитель получит бесплатно Galaxy S22. Все подробности — на видео.