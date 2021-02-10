Samsung Galaxy S23 FE – 360° видео и все цвета

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Все цвета Galaxy S23 FE

Эван Бласс опубликовал 360° видео смартфона Samsung Galaxy S23 FE в черном цвете. Ранее в сеть попали статические изображения черного S23 FE, рендеры белого смартфона и постер со всеми цветовыми вариантами.



Кроме изображений, по данным TENAA, Galaxy S23 FE будет иметь размеры 158,0 x 76,5 x 8,2 мм и вес 210 г, он будет оснащен 6,4” дисплеем. Это примерно тот же размер, что и у S23+ (с дисплеем 6,6”), а также на 14 г больший вес.



Аппаратное обеспечение Samsung Galaxy S23 FE взято из серии S22. Смартфон будет работать на базе Exynos 2200 или Snapdragon 8 Gen 1 с 6.8 ГБ оперативной памяти и 128.256 ГБ памяти. Дисплей AMOLED имеет разрешение FHD+ и частоту 120 Гц. Телефонработает от аккумулятора емкостью 4500 мАч с зарядкой на 25 Вт. Камеры будут включать в себя 50 МП основной модуль (OIS), 8 МП ультраширокоугольник и 12 МП, а также 10 МП модуль селфи. Ожидается цена Galaxy S23 FE на уровне $660 или €620.