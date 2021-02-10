Samsung Galaxy S23 FE будет дешевле предшественника, нужно брать?

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Возврат фанатского смартфона Samsung

На прошлой неделе появилась информация о том, что Samsung выпустит Galaxy S23 FE в последнем квартале 2023 года. Сегодня другой источник не только подтвердил дату выхода и возможные характеристики, но и говорит об ожидаемой цене этого телефона.

Согласно отчету, Samsung будет использовать чипсет Exynos 2200 внутри Galaxy S23 FE. Для тех, кто не знает, этот чип работает на серии Galaxy S22 для европейского рынка и известен низкой производительностью и плохой энергоэффективностью.

В отчете указывается, что Samsung немного улучшила характеристики Exynos 2200, внося изменения в дизайн и Galaxy S23 FE станет первым смартфоном с новой версией этого чипа. Не хочу винить компанию во лжи, но изменения в дизайне чипа это довольно сложное дело, и у меня есть сомнения в том, что его переделали.

Возможно, сам техпроцесс за это время отладили и теперь они стали менее горячими, и после снижения частот он станет достаточно продуктивным решением для субфлагманского смартфона.

Отмечается, что цена устройства составляет около 800 000 вон (~600 долларов). Если это правда, то телефон будет на 100 долларов дешевле Galaxy S21 FE. На основе достаточно привлекательной цены компания делает достаточно смелые прогнозы о продаже более 10 миллионов единиц.

Согласно предварительному отчету, Galaxy S23 FE поступит с обновленной основной камерой на 50 МП. Однако он будет поддерживаться тем же аккумулятором на 4500 мАч с поддержкой зарядки 25 Вт. И последнее, но не менее важное, то, что он получит довольно скромные варианты памяти 6-8 ГБ оперативной и 128 ГБ и 256 ГБ постоянной.

На фоне китайских коллег такие объемы памяти выглядят немного стыдно, особенно если упомянуть, что Samsung является одним из крупнейших в мире производителей этой продукции.

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Источник: gizmochina