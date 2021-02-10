Samsung Galaxy S23 FE: подтверждены выход и большинство характеристик

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Новое издание смартфона для фанатов от Samsung выйдет уже этой осенью

В интернете появляется информация о смартфоне Samsung Galaxy S23 FE. В этот раз наши коллеги из SamMobile поделились сроками выхода новинки.

Согласно информации от инсайдеров, Samsung планирует представить гаджет в третьем квартале этого года. Анонс будет немного растянут во времени. Сначала модель выйдет только для нескольких ключевых рынков, а уже впоследствии, в четвертом квартале 2023 года и в первом квартале 2024 года, список стран планируют расширить.

Galaxy S23 FE станет упрощенной версией флагмана Galaxy S23. Ожидается, что смартфон получит такой же внешний вид, но будет иметь немного упрощенные характеристики. Новинку оснастят AMOLED-дисплеем с поддержкой 120 Гц и аккумулятором на 4500 мАч с зарядкой на 25 Вт или 45 Вт. Ключевым отличием от старшей модели станет прошлогодний флагманский чип Exynos 2200.

Но есть подозрение, что это новая ревизия чипа, потому что впервые смартфоны на чипах Exynos будут продаваться и на рынке США. Это один из ключевых рынков для компании, который очень долго лелеяли только процессорами от Qualcomm и вряд ли они запятнают свою репутацию плохо работающей платформой.

Также по сравнению с прошлым поколением значительно улучшат камеру. Здесь будет установлен модуль на 50 Мп с оптической стабилизацией, как у старших братьев. Конфигурации памяти по традиции достаточно скромны: 6-8 ГБ оперативной памяти и 128-256 ГБ накопителя. Но и ценник в этом году обещают очень привлекательный, так что новый смартфон для фанатов может стать не менее популярным, чем его предшественник.

Так что все поклонники компании Samsung с нетерпением будут ждать новой модели, которая станет хорошим вариантом по соотношению цены и характеристик.

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Источник: sammobile