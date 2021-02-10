Samsung Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra официальная упаковка на видео

25

Официальная упаковка и цены в Украине.

В рамках промокампании в поддержку трио Galaxy S23 Samsung опубликовала промовидео, которым показала распаковка каждого устройства во всех доступных цветах. Здесь мы можем в деталях рассмотреть новый дизайн упаковки, выполненной из переработанных материалов (как и сами смартфоны, о чем корейцы не раз упомянули в ходе Unpacked 2023), увидеть простую комплектацию из смартфона, двухстороннего кабеля USB-С и скрепки для извлечения лотка для SIM , а также снова почерпнуть главные преимущества каждого представителя семейства S23.

Напомним, в Украине открыт предварительный заказ.

Galaxy S23 от 39 999 грн

Galaxy S23 Plus от 47 999 грн

Galaxy S23 Ultra от 57 999 грн

Источник: Samsung