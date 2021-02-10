Samsung Galaxy S24 не получат ускоренной зарядки – в сертификате 3C только 25 Вт и 45 Вт

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Никакой надежды на более быструю зарядку

В настоящее время зарядку смартфона мощностью 25 Вт уже нельзя считать быстрым, хотя компании и употребляют это слово. В то время как некоторые производители смартфонов предлагают зарядные устройства до 240 Вт, Samsung и Apple не спешат ускорять зарядку своих смартфонов. Китайские сертификаты 3C подтверждают, что Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra получат ту же скорость зарядки, что и раньше.



Сегодня три модели из серии Galaxy S24 получили сертификаты 3C, содержащие вольт-амперную характеристику зарядки. Умножением вольт и амперов можно узнать, что стандартная версия Galaxy S24 (SM-S9210) должна поддерживать зарядку 25 Вт, а Galaxy S24+ (SM-S9260) и флагманский Galaxy S24 Ultra (SM-S9280) сохраняют поддержку 45 Вт﻿.

Ранее ходили слухи о зарядке Samsung Galaxy S24 мощностью 65 Вт, которые, разумеется, не подтвердились. Не то чтобы 45 Вт это мало, но пользователи топовых флагманов могут расстроиться из-за номинального значения, гораздо меньшего, чем у многих конкурентов. Похоже, обе ведущие компании не считают сверхбыструю зарядку полезной для смартфонов и пользователей.﻿

Источник: SparrowsNews