Apple iPhone 15 не будет быстрее заряжаться и дольше работать – официально

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НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ НИЧЕГО, СВЯЗАННОГО С ЗАРяДкой, кроме РаЗЪЕМА﻿﻿﻿﻿

В преддверии релиза Apple iPhone 15 многие ждали увеличения скорости их зарядки, по крайней мере, в моделях Pro. Слухи об увеличении батареи iPhone 15 породили надежду на лучшее время автономной работы. Согласно официальным характеристикам, опубликованным Apple, ничего из этого не произошло.



Официальный инструмент сравнения устройств на сайте Apple свидетельствует об отсутствии разницы в параметрах автономной работы и подзарядки Phone 15 и iPhone 14. Ничего из характеристик, связанных с питанием iPhone 15, в моделях Pro или обычных, – не изменилось. Фактически это означает, что, несмотря на все изменения «железа» и ПО, iPhone 15 будут работать и заряжаться столько же времени.



Apple не раскрывает емкость аккумуляторов в мАч, но были слухи об ее увеличении. Если даже оно действительно произошло, дополнительный ресурс батареи будет тратиться на поддержку времени работы, которое мы уже имели.



Ожидания меньшего времени подзарядки были связаны с использованием разъема USB-C во всех моделях. Говорили даже о поддержке Thunderbolt, права на который принадлежат Apple вместе с Intel. Но по факту произошло лишь изменение формы штекера и гнезда.



Беспроводная зарядка, похоже, тоже пока остается без изменений. Зарядка на основе Qi все еще ограничена 7,5 Вт, тогда как мощность MagSafe составляет 15 Вт. Qi2 – стандарт беспроводной зарядки, основанный на технологии MagSafe от Apple. Некоторые компании анонсировали зарядные устройства Qi2, которые могут заряжать гаджеты до 15 Вт, как и MagSafe, но, похоже, iPhone снова не поддерживает его.



Некоторые неофициальные источники говорят, что все же возможна быстрая зарядка проводным зарядным устройством с большей мощностью, окончательно это станет известно после поступления iPhone 15 в продажу.﻿

Источники: Android Authority﻿, MacRumors