Samsung Galaxy S24 Ultra имеет дефект корпуса, из-за которого может выйти из строя

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Загадочный дефект

Пока все восхищаются новыми возможностями искусственного интеллекта на Samsung Galaxy S24 Ultra, в прямом смысле сквозь пальцы проскользнула проблема с корпусами устройств.

Я не знаю, где другие люди должны понять этот вопрос, но после того, как висит от одного из некоторых в DMs, это может быть как Galaxy S24 Ultra units has imperfection на нижній стороне правой части.



Есть noticeable gap что не может быть определенным,… pic.twitter.com/sLO47aynbG – Alvin (@sondesix) January 30, 2024

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Некоторые начали замечать явные дефекты в плане сборки. Известный на просторах Twitter пользователь с ником @sondesix сообщил о загадочной щели. Ему поступило известие о том, что некоторые из смартфонов Galaxy S24 Ultra испытывают проблемы в нижней правой части лицевой стороны.

Как мы видим на фото, смартфон имеет заметную щель между ”революционным” корпусом из титанового сплава и таким же “революционным” дисплеем с покрытием Gorilla Glass Armor. Хотя сама проблема, по-видимому, кроется все же в корпусе.

Думаете, случайность? Ранее мы также заметили такую проблему в демо-образце устройства в магазине, но не придали этому особого значения. Прикладываем фото.

Проблема начинает приобретать массовый характер, а следовательно хотелось бы услышать официальное объяснение от Samsung. Такой дефект может вызвать множество проблем, а также вызывает беспокойство относительно влагозащиты продукта.

Источник: X