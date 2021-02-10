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Samsung Galaxy S24 Ultra имеет дефект корпуса, из-за которого может выйти из строя

30.01.2024 37 0

Загадочный дефект

Пока все восхищаются новыми возможностями искусственного интеллекта на Samsung Galaxy S24 Ultra, в прямом смысле сквозь пальцы проскользнула проблема с корпусами устройств.

 

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Некоторые начали замечать явные дефекты в плане сборки. Известный на просторах Twitter пользователь с ником @sondesix сообщил о загадочной щели. Ему поступило известие о том, что некоторые из смартфонов Galaxy S24 Ultra испытывают проблемы в нижней правой части лицевой стороны.

 

Samsung Galaxy S24 Ultra

 

Как мы видим на фото, смартфон имеет заметную щель между ”революционным” корпусом из титанового сплава и таким же “революционным” дисплеем с покрытием Gorilla Glass Armor. Хотя сама проблема, по-видимому, кроется все же в корпусе.

 

Думаете, случайность? Ранее мы также заметили такую проблему в демо-образце устройства в магазине, но не придали этому особого значения. Прикладываем фото.

 

Samsung Galaxy S24 Ultra

 

Проблема начинает приобретать массовый характер, а следовательно хотелось бы услышать официальное объяснение от Samsung. Такой дефект может вызвать множество проблем, а также вызывает беспокойство относительно влагозащиты продукта.

 

Источник: X

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 30.01.2024
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Samsung Galaxy S24 Ultra имеет дефект корпуса, из-за которого может выйти из строя