Gorilla Glass Armor на Samsung Galaxy S24 Ultra сравнили с Victus 2: существенные улучшения!

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Новый стандарт в деле!

Смартфоны Samsung Galaxy S24 действительно оказались интересной новинкой и логическим продолжением серии, так как получили трендовые функции искусственного интеллекта. Король этого всего действа обычно стал Galaxy S24 Ultra, который не только получил отличный функционал, но и топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy для всех рынков и новое защитное ультрапрочное и антибликовое стекло Gorilla Glass Armor.

По словам компании, стекло обладает лучшей стойкостью к царапинам и падениям и обладает крутыми антибликовыми возможностями. Никто в это не верил, ссылаясь на обычный маркетинг, но стекло действительно оказалось уникальным.

Заявлено до 75% лучшее поглощение разных световых бликов. Некоторые пользователи уже успели попробовать новое стекло и сравнили с предшественником Galaxy S23 Ultra с Gorilla Glass Victus 2 и еще парой флагманских устройств.

Из фотографий пользователей видно, что стекло действительно работает, и мы видим гораздо лучшую картинку, что не может не радовать. И пока производители в погоне за максимальной яркостью, корейский технологический гигант делает правильные и логические шаги по улучшению качества каждого компонента устройства. Жаль только, что DC Dimming так и не увезли, тогда было бы вообще хорошо!