Samsung Galaxy S24 Ultra получит самые толстые рамки с 2019 года – мы тоже сомневаемся, но это говорит Ice Universe
Экстремальная АКТИВНОСТЬ ДИЗАЙНЕРОВ Samsung
Известный инсайдер утверждает, что топовый флагман Samsung Galaxy S24 Ultra получит слишком толстые рамки, чтобы это было правдой. Но Ice Universe детализировал свой вчерашний пост об этом конкретными размерами и схематической иллюстрацией Galaxy S24 Ultra.
По словам Ice Universe, размер рамки сверху и снизу смартфона составляют 3 мм, боковых рамок – 3,42 мм. Слишком много для топового флагмана 2023 года. Инсайдер высчитал полезную площадь передней грани Samsung Galaxy S24 Ultra – она составляет всего 88% от общей.
Обнародованные размеры контрастируют с рамкой главного конкурента S24 Ultra. По предварительным данным, базирующимся на фотографиях стекла для Phone 15 Pro Max/Ultra, края его экрана будут в два раза уже – 1,55 мм.
Ice Universe – известный и надежный инсайдер, будем надеяться, что его источники что-то напутали. Это не первый дизайнерский курьез Samsung последнего времени: недавно на закрытой презентации компания предложила снова вернуться к концепции «водопада».
Источник: Phone Arena