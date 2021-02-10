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Samsung Galaxy S24 Ultra получит самые толстые рамки с 2019 года – мы тоже сомневаемся, но это говорит Ice Universe

23.08.2023 99 2

Экстремальная АКТИВНОСТЬ ДИЗАЙНЕРОВ ﻿Samsung﻿

Известный инсайдер утверждает, что топовый флагман Samsung Galaxy S24 Ultra получит слишком толстые рамки, чтобы это было правдой. Но Ice Universe детализировал свой вчерашний пост об этом конкретными размерами и схематической иллюстрацией Galaxy S24 Ultra.

 

Samsung Galaxy S24 Ultra


По словам Ice Universe, размер рамки сверху и снизу смартфона составляют 3 мм, боковых рамок – 3,42 мм. Слишком много для топового флагмана 2023 года. Инсайдер высчитал полезную площадь передней грани Samsung Galaxy S24 Ultra – она составляет всего 88% от общей.

 

Samsung Galaxy S24 Ultra


Обнародованные размеры контрастируют с рамкой главного конкурента S24 Ultra. По предварительным данным, базирующимся на фотографиях стекла для Phone 15 Pro Max/Ultra, края его экрана будут в два раза уже – 1,55 мм.


Ice Universe – известный и надежный инсайдер, будем надеяться, что его источники что-то напутали. Это не первый дизайнерский курьез Samsung последнего времени: недавно на закрытой презентации компания предложила снова вернуться к концепции «водопада».

 

Источник: Phone Arena

Автор: Русанов Андрій Дата публикации: 23.08.2023
Комментарии
Всего комментариев: 2
 
 
Andrii 0
рамки Galaxy S24 Ultra не товсті, вони бодіпозитивні
23.08.2023 10:49
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Burunduk 0
Кирпичи Samsung повертаються. Ще товщину треба 10 мм і точно буде Ultra
23.08.2023 10:48
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Samsung Galaxy S24 Ultra получит самые толстые рамки с 2019 года – мы тоже сомневаемся, но это говорит Ice Universe