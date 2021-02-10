Samsung Galaxy S24 Ultra получит самые толстые рамки с 2019 года – мы тоже сомневаемся, но это говорит Ice Universe

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Экстремальная АКТИВНОСТЬ ДИЗАЙНЕРОВ ﻿Samsung﻿

Известный инсайдер утверждает, что топовый флагман Samsung Galaxy S24 Ultra получит слишком толстые рамки, чтобы это было правдой. Но Ice Universe детализировал свой вчерашний пост об этом конкретными размерами и схематической иллюстрацией Galaxy S24 Ultra.



По словам Ice Universe, размер рамки сверху и снизу смартфона составляют 3 мм, боковых рамок – 3,42 мм. Слишком много для топового флагмана 2023 года. Инсайдер высчитал полезную площадь передней грани Samsung Galaxy S24 Ultra – она составляет всего 88% от общей.



Обнародованные размеры контрастируют с рамкой главного конкурента S24 Ultra. По предварительным данным, базирующимся на фотографиях стекла для Phone 15 Pro Max/Ultra, края его экрана будут в два раза уже – 1,55 мм.



Ice Universe – известный и надежный инсайдер, будем надеяться, что его источники что-то напутали. Это не первый дизайнерский курьез Samsung последнего времени: недавно на закрытой презентации компания предложила снова вернуться к концепции «водопада».

Источник: Phone Arena