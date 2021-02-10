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Samsung показала новый концепт смартфона без рамок – All Around full screen

18.08.2023 144 4

Водопады возвращаются?

Samsung Display продемонстрировала полноэкранную технологию для смартфонов нового поколения – All Around full screen. Такой экран не будет иметь рамок по периметру, а дисплей будет плавно обтекать корпус смартфона.

 

Samsung


Интересно, что на фото представлен концептуальный смартфон с вірезами под микрофон, динамик и селфи-камеру, но без разъема для зарядки. Стороны экрана будут использоваться для управления уровнем яркости и громкости.


Фото из презентации опубликовал известный инсайдер Ice Universe. Он утверждает, что отсутствие рамки дисплея станет новым трендом, поддерживаемым разработчиками смартфонов.

 

Samsung


На изображении также указано, что Samsung собирается усовершенствовать технологию подэкранной камеры.

 

Samsung


В свое время именно Ice Universe первыми рассказали о новом тренде на смартфоны с экранами-водопадами. Надеемся, новая реализация экрана смартфонов Samsung будет более удобной.

 

Источник: Gadget Tendency

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 18.08.2023
Комментарии
Всего комментариев: 4
 
 
Хтось 1
хех, мені здається це просто ілюзія, вони не дарма так краї дисплея загнули. це походу і буде екран-водоспад, просто зі всіх сторін і скоріш за все зона самого дисплею не буле загинатися а будуть якраз "оті відступи" загнуті. якщо це дійсно так, це просто фейспал
18.08.2023 11:33
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Burunduk 0
Samsung Display міг би щось корисніше придумати
18.08.2023 11:29
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Andrii 0
Samsung здуріли зовсім
18.08.2023 11:28
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Andrii 0
Samsung здуріли зовсім
18.08.2023 11:27
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Samsung показала новый концепт смартфона без рамок – All Around full screen