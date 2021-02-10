Samsung показала новый концепт смартфона без рамок – All Around full screen

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Водопады возвращаются?

Samsung Display продемонстрировала полноэкранную технологию для смартфонов нового поколения – All Around full screen. Такой экран не будет иметь рамок по периметру, а дисплей будет плавно обтекать корпус смартфона.



Интересно, что на фото представлен концептуальный смартфон с вірезами под микрофон, динамик и селфи-камеру, но без разъема для зарядки. Стороны экрана будут использоваться для управления уровнем яркости и громкости.



Фото из презентации опубликовал известный инсайдер Ice Universe. Он утверждает, что отсутствие рамки дисплея станет новым трендом, поддерживаемым разработчиками смартфонов.



На изображении также указано, что Samsung собирается усовершенствовать технологию подэкранной камеры.



В свое время именно Ice Universe первыми рассказали о новом тренде на смартфоны с экранами-водопадами. Надеемся, новая реализация экрана смартфонов Samsung будет более удобной.

Источник: Gadget Tendency