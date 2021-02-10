Все, что нужно знать о Samsung Galaxy M22

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Показали дизайн Samsung Galaxy M22 и рассказали о его характеристиках

В этом году Samsung уже выпустила парочку доступных смартфонов с цифрой «22». Первым вышел Galaxy A22, а позже появился Galaxy F22. Обе модели схожи, но при этом предлагают разную емкость аккумулятора. Скоро к ним присоединится третий — Galaxy M22. На рендеры этого смартфона мы сегодня и посмотрим.

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В плане дизайна никаких открытий. Новинка повторяет черты Galaxy A22, за исключением того, что тыльная панель рельефная. У экрана достаточно массивный подбородок, если каплевидный вырез под фронталку и на тыльной стороне установили квадратную площадку основной камеры с четырьмя датчиками изображения. Вероятнее всего, сканер отпечатков пальцев отправили на правую боковую грань.

Про слухам, Samsung Galaxy M22 будет построен на базе Helio G80, предложит батарейку емкостью 5000 мАч, Super AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц диагональю 6,4 дюйма и разрешением HD+. Оперативной памяти предложат 4 Гб и постоянной 128 Гб, будет селфи-модуль на 13-мегапикселей и четверная тыльная камера 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

Обещают быструю зарядку мощностью 25 Вт и операционную систему Android 11 с оболочкой One UI. В Европе за Galaxy M22 могут просить в районе 240 евро.

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Источник: androidauthority