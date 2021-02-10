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Все, что нужно знать о Samsung Galaxy M22

14.07.2021 683 0

Показали дизайн Samsung Galaxy M22 и рассказали о его характеристиках

В этом году Samsung уже выпустила парочку доступных смартфонов с цифрой «22». Первым вышел Galaxy A22, а позже появился Galaxy F22. Обе модели схожи, но при этом предлагают разную емкость аккумулятора. Скоро к ним присоединится третий — Galaxy M22. На рендеры этого смартфона мы сегодня и посмотрим.

 

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Все, что нужно знать о Samsung Galaxy M22 – фото 1﻿

 

В плане дизайна никаких открытий. Новинка повторяет черты Galaxy A22, за исключением того, что тыльная панель рельефная. У экрана достаточно массивный подбородок, если каплевидный вырез под фронталку и на тыльной стороне установили квадратную площадку основной камеры с четырьмя датчиками изображения. Вероятнее всего, сканер отпечатков пальцев отправили на правую боковую грань.

 

Все, что нужно знать о Samsung Galaxy M22 – фото 2

 

Про слухам, Samsung Galaxy M22 будет построен на базе Helio G80, предложит батарейку емкостью 5000 мАч, Super AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц диагональю 6,4 дюйма и разрешением HD+. Оперативной памяти предложат 4 Гб и постоянной 128 Гб, будет селфи-модуль на 13-мегапикселей и четверная тыльная камера 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

Обещают быструю зарядку мощностью 25 Вт и операционную систему Android 11 с оболочкой One UI. В Европе за Galaxy M22 могут просить в районе 240 евро.

 

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Источник: androidauthority

Samsung Galaxy M22
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 14.07.2021

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