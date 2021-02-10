Samsung Galaxy Watch 6 Classic: качественные рендеры и возврат безеля

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Возвращение "классических" часов от Samsung

Известный инсайдер @OnLeaks, эксклюзивно для издания MySmartPrice, предоставил качественные рендеры смарт-часам Samsung Galaxy Watch 6 Classic.

Зрительно часы почти не отличаются от Galaxy Watch 4 Classic: круглый 1,47" дисплей окружен достаточно массивными рамками, на правой части которых размещена пара физических кнопок "Домой" и "Назад".

На рендерах мы можем увидеть ремешок из силикона с магнитной крепью, однако, с высокой вероятностью, мы увидим также более премиальные варианты из металла или кожи. Возвращение безеля в новом поколении свидетельствует о том, что Samsung признала свою ошибку и решила в дальнейшем развивать этот элемент управления.

Также есть информация о переходе серии Galaxy Watch 6 на новый чипсет W980 и увеличении аккумулятора до 425 мАч, что на 20% больше чем у их идейного предшественника Galaxy Watch 4 Classic (361 мАч).

Ожидается, что презентация новых часов состоится в июле вместе с Galaxy Z Flip 5 и Fold 5 и новой линейкой планшетов компании.

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Источник: mysmartprice