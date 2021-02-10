Samsung Galaxy Watch 6: новый дизайн и увеличенный аккумулятор

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Samsung планирует обновить линейку умных часов в 2023 году.

Ожидается, что новые модели часов Samsung будут называться Galaxy Watch 6. Несколько дней назад Ice Universe обнародовал дизайн этого будущего носимого устройства. Galaxy Watch 6 будут иметь изогнутое стекло, похожее на Google Pixel Watch.

Теперь емкость батареи этого продукта была обнародована сертификационным агентством. Как сообщает GalaxyClub, батареи двух будущих смарт-часов Samsung были сертифицированы SafetyKorea.

Меньшая из двух батарей питает 40-миллиметровый вариант Galaxy Watch 6 (SM-R93x), имеет емкость 300 мАч. Для сравнения, емкость аккумулятора 40-миллиметровых версий Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 4 составляет 284 мАч и 247 мАч соответственно.

Второй сертифицированный аккумулятор имеет емкость 425 мАч. Ожидается, что устройство будет питать 44-миллиметровый вариант Galaxy Watch 6. Для справки, емкость аккумулятора его предшественников составляет 410 мАч (Watch 5) и 361 мАч (Watch 4).

Увеличения незначительного и принципиального прорыва ожидать не стоит, но в сочетании с новым процессором и экраном мы можем получить полноценные сутки работы в нагруженных режимах и двое суток в легком режиме. Это, конечно, не рекорд, но не уступает главному конкуренту от Apple.

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Источник: gizmochina