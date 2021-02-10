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Samsung Galaxy Z Flip 6 получит больший аккумулятор: стоит ждать?

31.01.2024 73 0

Батарея немного подрастет, но увеличится ли автономность?

Линейка смартфонов Galaxy Flip никогда не относилась долгое время автономной работы. Flip5, который компания Samsung выпустила летом 2023 года, получила батарею емкостью всего 3 700 мАч.

Samsung Galaxy Flip 5

Другие же производители уже делаются достаточно вместительными аккумуляторами, например, смартфон Find N3 Flip от Oppo получил потрясающие 4300 мАч. Хотя это выглядит немного, но это предоставит вам несколько процентов дополнительного питания.

Samsung Galaxy Flip 5

Похоже, Samsung прислушалась к многочисленным жалобам по поводу непродолжительного времени автономной работы и пошла на встречу пользователям: компания увеличит емкость аккумулятора для будущего Galaxy Z Flip6, который, как ожидается, будет официально представлен в середине этого года. Согласно новому отчету, емкость следующего Flip достигнет 4 000 мАч.

В прошлом компания хорошо постаралась в прошлом году и выпустила действительно очень крутое и производительное устройство, которое, несмотря на свою уникальность, достаточно удобно для использования.

Источник: galaxyclub

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 31.01.2024
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Samsung Galaxy Z Flip 6 получит больший аккумулятор: стоит ждать?