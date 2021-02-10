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Samsung Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3 и Galaxy S21 FE появятся в августе

10.05.2021 156 0

Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3 и Galaxy S21 FE могут оказаться дешевле предшественников

В этом году линейка Galaxy Note не получит обновление, а значит, была вероятность, что в августе поклонники Samsung останутся без очередной презентации Galaxy Unpacked. Но у южнокорейского гиганта есть чем восполнить образовавшийся пробел. На август могут назначить премьеру Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3 и Galaxy S21 Fan Edition.

 

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По крайней мере, на этот месяц, как на наиболее вероятное время анонса трех новинок, указывают источники из Южной Корее. В частности, поговаривают, что Samsung ведет переговоры с местными операторами на предмет старта продаж Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3 и Galaxy S21 FE в конце августа. Это может косвенно подтверждать более раннюю утечку, что премьера новинок пройдет 19 августа. Хотя нельзя списывать со счетов и вероятность того, что релиз устройств состоится в июле.

 

Samsung Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3 и Galaxy S21 FE появятся в августе – фото 1

 

Согласно имеющимся данным, новинки должны быть дешевле своих предшественников. На чем же решено экономить? Одни говорят об одной из статей для удешевления — урезанный комплект поставки. Другие же утверждают, что новинки будут комплектоваться зарядными адаптерами, но это будут отнюдь не самые актуальные решения. Так, Galaxy Z Flip 3 получит в комплекте зарядное устройство мощностью 15 Вт.  

 

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Источник: androidauthority

Samsung Galaxy Z Fold 3 Samsung Galaxy Z Flip 3 Samsung Galaxy S21 FE
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 10.05.2021

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