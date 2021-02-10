Samsung Galaxy S22 Ultra получит продвинутый оптический зум

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Оптический зум в Samsung Galaxy S22 Ultra будет непрерывным

Уже стало традицией то, что в первой половине года Samsung представляет обновление флагманской линейки Galaxy S. Поэтому не сложно догадаться, что она готовит к анонсу в следующем году серию Galaxy S22 и работы над новинками уже активно идут. По мере приближения премьеры количество утечек увеличится, а сейчас нам приходится довольствоваться крупицами информации.

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Естественно, что в центре внимания инженеров окажется камера, ее ждет апгрейд. В этом году Galaxy S21 Ultra получил два телеобъектива, но в следующем году компания намерена повысить ставки.

В частности, известный сетевой информатор Ice Universe утверждает, что в Galaxy S22 Ultra предложат камеру с функцией непрерывного оптического увеличения. Разработкой новой технологии заняты Samsung Electro-Mechanics и Samsung Semiconductor.

Непрерывный оптический зум используется в профессиональных фотоаппаратах и позволяет использовать различную степень приближения без потери качества. В перспективе не нужно будет применять гибридный и цифровой зум, а также прочие программные ухищрения для приближения, которые ухудшают качество изображения.

Samsung Galaxy S21 Ultra предлагает 3-кратный телеобъектив и 10-кратный перископ, но по-прежнему использует гибридный зум и технологию слияния изображений, чтобы обеспечить масштабирование. Качество фотографий, сделанных с этими промежуточными уровнями масштабирования, обычно ухудшается. Таким образом, постоянный зум теоретически обеспечит лучшие и стабильные результаты за счет отсутствия необходимости переключаться между камерами.

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Теоретически в Samsung Galaxy S22 компания может отказаться от одного из телеобъективов. Скорее всего, та технология, которую предложит Samsung, будет отличаться от той, что реализовали в Sony Xperia 1 III, где камера переключается между 3-кратным и 5-кратным зумом. В Galaxy S22 зум должен быть непрерывным без ограничений между определенными показателями.

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Источник: androidauthority