Samsung Galaxy Z Tab – первый складной планшет компании выпустят уже в этом году

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Galaxy Z Tab уже активно разрабатывается и может выйти в этом году

Южнокорейский техногигант Samsung может уже в 2023 году представить свой первый планшет со сложным экраном. Об этом сообщает издание NotebookCheck, ссылаясь на инсайдера под ником Revegnus в Twitter.

Предыдущее название планшета – Galaxy Z Tab и он будет позиционироваться как расширение линейки складных смартфонов Galaxy Z. По слухам Galaxy Z Tab может быть представлен вместе с флагманской линейкой планшетов в традиционном форм-факторе Galaxy Tab S9.

К сожалению, подробностей о новом устройстве Samsung очень мало. В NotebookCheck считают, что складной планшет будет развивать концепцию прототипа Flex Note, который IT-гигант показывал в прошлом году на техвыставках.

Концепция складных планшетов, на первый взгляд, выглядит очень жизнеспособной, гораздо удобнее брать с собой устройство с небольшими габаритами, которое при необходимости можно превратить в планшет с огромной диагональю для удобного просмотра контента или работы.

Основным вопросом остается цена подобных гаджетов, вряд ли такое чудо сможет позволить себе любой желающий.

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Источник: notebookcheck