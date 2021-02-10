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Samsung гнет, борзая Apple и Xiaomi что ты творишь

29.05.2021 879 0

Неделя выдалась довольно скучной на новости и презентации. Но кое-что интересное все же было и Xiaomi разбавила серость дней анонсом линейки Redmi Note 10. Рассказываем о том, что привлекло внимание нас и мы хотим поделиться этими новостями с вами.

 

Так, после крутого пике биткоин вернулся к росту и центром майнинга готовится стать Иран, где мечети почти превратили в фермы для добычи криптовалюты. Потакать майнерам намерена NVIDIA, которая увеличит объем производства видеокарт для их нужд, отодвинув на второй план потребности обычных геймеров.

 

Samsung гнет, борзая Apple и Xiaomi что ты творишь – фото 1

 

Samsung не гнушается агрессивно предлагать свою продукцию на рынке и в сообщники позвала продавцов. Помимо задабривания подарками и бонусами за рост продаж ее устройств, она еще пытается держать продавцов в узде и контролирует их. Так, в России продавцы одной из крупных торговых сетей вот уже 2 года тратят время на написание объяснительных, где им приходится объясняться, почему пользователи вдруг отказываются от устройств Samsung в пользу продуктов конкурирующих компаний.

 

Oppo готовится представить второе поколение смарт-часов Watch, которые теперь будут работать на базе более свежего чипа Snapdragon Wear 4100, а в качестве программной платформы предложат WearOS для глобальной версии гаджета. А вот OnePlus уже через две недели представит новый смартфон Nord CE 5G, который предложит чип Snapdragon 750G, 90-Гц AMOLED-дисплей и быструю зарядку на 50 Вт.

 

Холдинг ARM на этой неделе «насыпал» новые ядра и видеоускорители, которые будут задавать тон в новых чипах для смартфонов и ноутбуков. Обещают прирост производительности и энергоэффективности, а также искусственный интеллект начинает играть все большую роль в «железе».

 

Samsung гнет, борзая Apple и Xiaomi что ты творишь – фото 2

 

По сообщению Huawei анонс Harmony OS 2.0 состоится 2 июня. Будет интересно посмотреть насколько она жизнеспособна. Кстати, пока, компании не дают создавать «железо», она займется программными решениями.

 

Тим Кук был вызван в суд, чтобы дать пояснения о претензиях Epic Games по части монополии и мздоимства в App Store. Вел себя он вызывающе, надменно и агрессивно. Он уверен, что Apple делает все так как надо, а всех недовольных и не готовых мириться с политикой компании он отправил на Android.

 

Xiaomi на этой неделе отметилась анонсом весьма недурственного Redmi Note 10 Pro, а также прокаченной версии наушников Redmi AirDots 3, которым добавили шумодав и беспроводную зарядку. На третий квартал компания наметила анонс еще одного флагмана, чья начинка будет топ почти по всем параметрам. И в этот же период стоит ждать анонс игрового POCO F3 GT, который по сути лишь глобальная версия Redmi K40 GE. И на десерт — дичь недели. Хотя от новости про умный унитаз, способный анализировать испражнения, вкусно не будет. Все подробности и больше новостей — на видео.

 

Samsung Apple Huawei Oppo OnePlus Nord CE 5G Redmi Note 10 Pro
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 29.05.2021

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Samsung гнет, борзая Apple и Xiaomi что ты творишь