Samsung гнет, борзая Apple и Xiaomi что ты творишь

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Неделя выдалась довольно скучной на новости и презентации. Но кое-что интересное все же было и Xiaomi разбавила серость дней анонсом линейки Redmi Note 10. Рассказываем о том, что привлекло внимание нас и мы хотим поделиться этими новостями с вами.

Так, после крутого пике биткоин вернулся к росту и центром майнинга готовится стать Иран, где мечети почти превратили в фермы для добычи криптовалюты. Потакать майнерам намерена NVIDIA, которая увеличит объем производства видеокарт для их нужд, отодвинув на второй план потребности обычных геймеров.

Samsung не гнушается агрессивно предлагать свою продукцию на рынке и в сообщники позвала продавцов. Помимо задабривания подарками и бонусами за рост продаж ее устройств, она еще пытается держать продавцов в узде и контролирует их. Так, в России продавцы одной из крупных торговых сетей вот уже 2 года тратят время на написание объяснительных, где им приходится объясняться, почему пользователи вдруг отказываются от устройств Samsung в пользу продуктов конкурирующих компаний.

Oppo готовится представить второе поколение смарт-часов Watch, которые теперь будут работать на базе более свежего чипа Snapdragon Wear 4100, а в качестве программной платформы предложат WearOS для глобальной версии гаджета. А вот OnePlus уже через две недели представит новый смартфон Nord CE 5G, который предложит чип Snapdragon 750G, 90-Гц AMOLED-дисплей и быструю зарядку на 50 Вт.

Холдинг ARM на этой неделе «насыпал» новые ядра и видеоускорители, которые будут задавать тон в новых чипах для смартфонов и ноутбуков. Обещают прирост производительности и энергоэффективности, а также искусственный интеллект начинает играть все большую роль в «железе».

По сообщению Huawei анонс Harmony OS 2.0 состоится 2 июня. Будет интересно посмотреть насколько она жизнеспособна. Кстати, пока, компании не дают создавать «железо», она займется программными решениями.

Тим Кук был вызван в суд, чтобы дать пояснения о претензиях Epic Games по части монополии и мздоимства в App Store. Вел себя он вызывающе, надменно и агрессивно. Он уверен, что Apple делает все так как надо, а всех недовольных и не готовых мириться с политикой компании он отправил на Android.

Xiaomi на этой неделе отметилась анонсом весьма недурственного Redmi Note 10 Pro, а также прокаченной версии наушников Redmi AirDots 3, которым добавили шумодав и беспроводную зарядку. На третий квартал компания наметила анонс еще одного флагмана, чья начинка будет топ почти по всем параметрам. И в этот же период стоит ждать анонс игрового POCO F3 GT, который по сути лишь глобальная версия Redmi K40 GE. И на десерт — дичь недели. Хотя от новости про умный унитаз, способный анализировать испражнения, вкусно не будет. Все подробности и больше новостей — на видео.