Samsung готовит Galaxy F62 на базе Exynos 9825

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Смартфон Samsung Galaxy F62 прогнали через бенчмарк

Сообщается, что Samsung планирует выпустить Galaxy F62 в Индии. Модель станет частью семейства Galaxy F, первенцем которого стал Galaxy F41, дебютировавший в октябре нынешнего года. Благодаря синтетическому тесту Geekbench мы узнали ряд характеристик новинки.

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Бенчмарк идентифицировал модель SM-E625F и указывает на то, что она базируется на фирменном чипе Exynos 9825, обладает 6 Гб оперативной памяти и операционной системой Android 11. Поговаривают, что смартфон получит фирменную оболочку One UI 3.0. По итогам теста Galaxy F62 смог набрать 763 балла в одноядерном тесте, а в многоядерном — 1952. Анонс смартфона ожидается в первом квартале следующего года.

Напомним, что линейка Galaxy F позиционируется как доступные камерофоны и это означает, что и в Galaxy F62 должны также сделать акцент на камере. Также в планах компании выпуск Galaxy A32, где ставку сделают на дизайн. Так, датчики основной камере не сгруппированы в один блок, а расположены отдельно на манер LG Velvet.

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