Новый смартфон Samsung Galaxy M12 получил основные сертификаты и готов к выходу

195

Samsung продолжает наполнять рынок доступными решениями – новый Galaxy M12 скоро выйдет.

Samsung работает над новым смартфоном среднего диапазона M-серии, получившим название Samsung Galaxy M12. В преддверии его официального выхода, в Сети стали появляться новые утечки. Благодаря им мы получили некоторые основные технические характеристики и общие особенности.

Во-первых, теперь название Galaxy M12 подтверждено – до этого мы имели только кодовый номер. Название удалось высмотреть благодаря сертификатам, оформленным в бюро Bluetooth SIG и Wi-Fi Alliance. Сертификация подтвердила, что новинка имеет номер SM-M12FG/DS.

Читать также: ﻿

Интересно, что есть еще одна модель Samsung, получившая очень похожее кодовое имя – SM-F12G/DS. По слухам, этим смартфоном станет та же самая модель, но она будет носить имя Samsung Galaxy F12. Разница будет только в одном – регион сбыта.

Также было подтверждено, что оба устройства будут работать под управлением свежей операционной системы Android 11, поверх которой, очевидно, будет «накатан» пользовательский интерфейс Samsung One UI. Кроме этого, больше ничего не было обнаружено в сертификате.

По более ранней информации, в Samsung Galaxy M12 будет установлен 6,5-дюймовый дисплей с вырезом Infinity-V. Говорят, что устройство станет немного толще своего предшественника, судя по всему, из-за увеличенного аккумулятора.

Читать также: Появились изображения нового бюджетника Samsung Galaxy A32 5G

На задней панели Galaxy M12 будет расположен квадратный модуль основной камеры, который будет содержать четыре датчика, но разрешения датчиков остаются неизвестными. О других особенностях мы должны узнать уже скоро.

﻿

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube!﻿





Источник: My Smart Price



https://andro-news.com/news/youtube-nachnet-preduprezhdat-polzovateley-byt-vezhlivee-pered-t.html YouTube начнет предупреждать пользователей быть вежливее перед тем, как оставить комментарий(в Адм. панель)