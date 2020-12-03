В Сети уже появились первые рендеры TWS-наушников Samsung Galaxy Buds Pro

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Известный инсайдер Эван Бласс уже подготовил качественные рендеры новых Samsung Galaxy Buds Pro.

Прошлые Galaxy Buds﻿

Только вчера мы рассказывали вам о первых подробностях, касающихся готовящихся TWS-наушников Galaxy Buds Pro от Samsung, и вот уже сегодня подоспели их первые изображения.

Представил качественные рендеры сверхпопулярный инсайдер Эван Бласс. На изображениях показаны наушники в фиолетовом цвете вместе с зарядным кейсом соответствующей расцветки.

Стоит отметить, что Samsung немного отклонился от дизайна Galaxy Buds и Galaxy Buds+. В Galaxy Buds Pro по-прежнему используются силиконовые наконечники для более качественной шумоизоляции, но теперь сам корпус стал более округлым. В верхней части каждого наушника расположен микрофон, а в нижней части - решетка.

Новые Galaxy Buds Pro﻿

По слухам, новые наушники будут оснащены активным шумоподавлением, поэтому есть вероятность, что в решетке будет еще несколько микрофонов. Также стоит отметить, что Samsung немного поменял внешний вид предыдущих Galaxy Buds на дизайн, похожий на Galaxy Buds Live.

На верхней части зарядного кейса имеется светодиод, который должен загораться при зарядке. Так же как и кейс предыдущих TWS-наушников компании, кейс Galaxy Buds Pro должен поддерживать два вида зарядки: и по USB-C, по «беспроводу».

Мы уже говорили, что емкость батарейки зарядного кейса новых Buds Pro составляет 500 мАч, что значительно превышает емкость батарейки 270 мАч в кейсе Galaxy Buds+.

Кейс Galaxy Buds Pro﻿

Galaxy Buds Pro должны быть представлены совместно с линейкой Galaxy S21, то есть в январе или в начале февраля следующего года.

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Источник: 9to5Google



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