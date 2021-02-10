Samsung готовит камеру на 440 МП для Galaxy S25 Ultra

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Первый датчик камеры samsung больше 1 дюйма

Samsung, похоже, не распрощалась со своим намерением выпустить камеру с разрешением значительно выше 200 МП. По последним данным, новый модуль на 440 МП будет выпущен в следующем году. Вернее, их будет три:

GN6 с разрешением 50 МП (1,6 µm)

HP7 с разрешением 200 МП (0,6 µm)

HU1 440 МП

Размер пикселей большого датчика неизвестен, поэтому о площади сенсора говорить не приходится. Но GN6 будет больше GN2, поскольку последний имеет пиксели 1,4 µm. Это означает, что GN6 будет больше 1/1,12”. Вполне возможно, это будет первый дюймовый сенсор Samsung.



Датчик HP7 будет немного больше, чем HP3, поскольку последний имеет размер пикселя 0,56 µm. Таким образом HP7 будет больше 1/1,4”.



Предварительно известно, что сенсоры поступят в производство ближе к концу 2024 года, то есть ждать их во флагманах Samsung 2024 года не стоит. Но Galaxy S25 Ultra вполне может получить сенсор на 440 МП.

Источник: GadgetTendency